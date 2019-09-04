Ebeveyn kaygısı okuldan korkutuyor

BUGÜN NELER OLDU

18 milyona yakın öğrenci 9 Eylül pazartesi günü ders başı yapacak. İlkokula gidecek tüm öğrenciler okula uyum sağlayabilmek için bu hafta eğitim öğretime başladı. Çocukları okula başlayacak olan ebeveynler bu süreçte bir takım zorluklar ile baş etmek zorunda kalabilir. Okul fobisi, bu zorlukların başında geliyor. Okul korkusunun temelinde çocuğun özellikle anneye aşırı bağımlı olması ve anne babadan ayrılma korkusu yatıyor. Ancak ebeveynlerin de "Acaba başarabilecek mi?", "Okuldan sıkılacak mı?" gibi çocuklarına yansıttıkları endişeler de okuldan korkutuyor.Mektebim Koleji Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Koordinatörü Sesil Kalender bu sürece uyum sağlamanın yollarını SABAH'a anlattı. Baş ve karın ağrısının bu fobinin en yaygın belirtisi olduğunu söyleyen Sesil "Okula göndermekten vazgeçmeyin" uyarısında bulundu. Okul fobisinin altında birçok olası neden olabileceğini söyleyen Kalender bunları şöyle sıraladı:Çocuk anne babası olmadığında kendisine veya anne babasına bir şey olacağından korkuyor olabilir.Sorumluluk almaktan korkuyor olabilir.Anne babanın çocuğun okula başlamasıyla geliştirdikleri endişe ve kaygıları çocuğa yansıtmaları sonucu çocukta okul korkusu yaşanmaya başlayabilir.Annenin de çocuğa bağımlı olması okul korkusunu tetikleyebilir.Öğretmenin ilgi ve sevgisi diğer çocuklara da yöneleceğinden çocuk kendisine gösterilen ilgiden tatmin olmayabilir.Ev ortamı çok kuralsız ve patronun çocuk olduğu aile yapılarında, çocuklar bir düzen bütünü olan eğitim kurumlarına uyumda akranlarına kıyasla güçlük çekebilir.Kalender okul fobisinin üstesinden gelmek için velilere şu önerilerde bulundu.Okula karşı direncin belirtilerini tanıyarak, sorun daha da kemikleşmeden önlem alın.Çocuğun okul ile ilgili duygu ve düşünceleri karşısında yargılayıcı, alaycı, suçlayıcı olmayın. "Evet korkuyorsun, bizden ayrıldığın için üzülüyorsun. Ben de seni özlüyorum ama senin yaşındayken benim gibi sen de okula gitmek zorundasın. Hem ben senin okulda neler yaptığını çok merak ediyorum. Böylece akşam konuşacağımız birçok şey oluyor" diyebilirsiniz.Konuşmanın yanı sıra oyun, dans, resim, müzik gibi etkinlikler de çocukların duygularını dışa vurmasına yardımcı olurlar.Çocuğun okula ilişkin en küçük bir olumsuz tepkisinde hemen geri adım atarak sadece bir günlüğüne bile olsa okula göndermemek, daha sonraki günlerde çocuğun olumsuz davranışlarını daha da pekiştirecektir.Okul veya öğretmeni hakkında olumsuz düşünceleriniz varsa çocukların duyabileceği yer ve zamanlarda dile getirmeyin.Okula gitmediğinde çocuğunuzu cezalandırmak yerine gittiği günlerde övün.