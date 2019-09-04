İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? İSMEK yeni dönem kayıt nasıl yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin nitelikli eğitim verdiği program İSMEK kurslarına kayıt yapmak isteyen vatandaşlar İSMEK kayıtları ne zaman başlıyor? Sorusuna cevap arıyor. 2019 İSMEK kayıt tarihleri ve kayıt hakkındaki tüm detaylar haberimizde…

İSMEK KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2019-2020 eğitim dönemi için kayıtlarımız 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. İstanbullular kayıt başvurularını her yıl olduğu gibi bu yıl da internet üzerinden online olarak veya eğitim merkezlerine şahsen gelerek yapabilecek. İSMEK'in bu yılki yeniliklerinden biri olan Uzaktan Eğitim Merkezi için de öğrenci kayıtları aynı tarihte başlayacak.

İstanbullular için kaliteli eğitimin adresi gelen İSMEK'te 2019-2020 dönemi için kayıt başvuruları, 9 Eylül 2019 tarihinde başlayacak. Yeni dönemde İSMEK'in 348 branş ve 846 programda vermeyi planladığı ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyenler, kurumsal web sitemiz üzerinden online kayıt yaptırabilecek. www.ismek.ist üzerinden online yapılacak başvuru, ön kayıt olarak kabul edilirken, öğrenci adaylarının daha sonra ilgili merkezimize kimlik fotokopileriyle birlikte giderek şahsi başvuruda bulunması gerekecek.

Eğitimde 23 yıllık tecrübesiyle İstanbul halkı için kaliteli eğitimin adresi gelen İSMEK'te 2019-2020 dönemi için öğrenci kayıtları, yakında başlayacak. Yeni dönemde İSMEK'in 348 branş ve 846 programda vermeyi planladığı ücretsiz sanat ve meslek eğitimlerden yararlanmak isteyen İstanbullular, web sitemiz üzerinden online kayıt yaptırabilecek. İnternet üzerinden online yapılan bu işlem ön kayıt olarak kabul edilirken, öğrenci adaylarının daha sonra ilgili merkezimize kimlik fotokopileriyle birlikte giderek şahsi başvuruda bulunması gerekecek.

Uzaktan Eğitim Merkezi Eğitime Hazır

Her eğitim dönemine yeniliklerle giren İSMEK'in bu yılki yeniliklerinden biri de İSMEK Uzaktan Eğitim Merkezi. Hazırlıkları süren ve yakında hayata geçirilecek olan uzaktan eğitim sistemi ile İSMEK nitelikli eğitimlerini, günümüz teknolojilerinin kullanıldığı modern bir teknik alt yapı ile sanal ortamda milyonlarca kişiye ulaştıracak. Herhangi bir sebeple kişisel gelişimine zaman ayıramayan bireylerin, istedikleri eğitimi almalarına imkân sağlayacak olan uzaktan eğitim sistemi, kişiye derslere istediği zaman ara verip istediği zaman kaldığı yerden devam edebilme özgürlüğü tanıyor. Uzaktan Eğitim Merkezi için de öğrenci kayıtları da İSMEK kayıtlarıyla aynı anda başlayacak. Öğrenci adayları, diğer İSMEK eğitimlerinde olduğu, başvurularını yine web sitemiz üzerinden online olarak yapabilecek.