Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek yerleştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

yurt yedek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için yedek yurt yerleştirme süreci başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü yurtlarında kalma talebinde bulunan öğrencilerin yurt başvuru sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Kayıtların dün sona ermesiyle birlikte hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için yurt yedek yerleştirme tarihleri araştırılıyor. Buna göre; tarihleri ne zaman yapılacak? nasıl ve nereden yapılır? İşte bilgiler..

Giriş Tarihi: 4.9.2019 17:16
KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek yerleştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?

Hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için yurt yedek yerleştirme süreci başladı. Asıl kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte gözler işlemlerine çevrildi. e-Devlet şifresi ile asıl kayıt işlemlerini tamamlayan adayların dışında kalanlar için ? 2019 nasıl ve nereden yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Haberimizin devamından KYK yurt yedek yerleştirme işlemleri ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek yerleştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN