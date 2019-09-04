Hiçbir yurda yerleşemeyen adaylar için KYK yurt yedek yerleştirme süreci başladı. Asıl kayıt döneminin sona ermesiyle birlikte gözler KYK yurt yedek yerleştirme işlemlerine çevrildi. e-Devlet şifresi ile asıl kayıt işlemlerini tamamlayan adayların dışında kalanlar için KYK yurt yedek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 KYK yurt yedek yerleştirme işlemleri nasıl ve nereden yapılır? Sonuçlar ne zaman açıklanacak?

KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK? 2019 KYK YURT YEDEK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ

Haberimizin devamından KYK yurt yedek yerleştirme işlemleri ile ilgili en güncel bilgileri öğrenebilirsiniz.