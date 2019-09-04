Ücretli öğretmenlik başvurusu nasıl yapılır? 2019 e-Devlet ile ücretli öğretmenlik başvurusu için gerekli belgeler nelerdir? İşte bilgiler

On binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren ücretli öğretmenlik başvuru süreci 29 Ağustos tarihinde başladı. 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmenlik başvurusu yapmak isteyenler başvurularını e-Devlet üzerinden yapacaklar. Başvuru yapmak için e-Devlet sistemine giren adaylar "Milli Eğitim Bakanlığı/Ücreti Öğretmenlik Başvurusu" başlığına tıkladıktan sonra gerekli adımları takip ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirecekler.

Buna göre; ücretli öğretmenlik başvuruları nasıl yapılır? Başvuru için gerekli belgeler nelerdir? İşte detaylar..