Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! 2019 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

tarafından yayımlandı! 2019 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

Büyük bir merakla beklenilen ek tercih tarihleri tarafından son dakika olarak duyurulurken yerleştirme kılavuzu da adayların erişimine açıldı. Böylelikle, herhangi bir yere yerleşemeyen aday öğrencilerin yanıtını aradığı 'YKS ek tercihleri ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu. Bilindiği üzere, ÖSYM tarafından açıklanan YKS ile gerek ön lisans gerekse lisans programları kapsamında üniversite boş kontenjanları da netlik kazandı. Kurum tarafından verilen ikinci ve son şansı kaçırmak istemeyen öğrenciler, '2019 YKS ek tercihleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusuna yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından ÖSYM'nin son dakika duyurusu ile üniversite YKS ek yerleştirme kılavuzu ile ilgili işlemlerin nasıl ve nereden yapılacağına dair fikir sahibi olabilir; ek yerleştirme tarihlerini kolay ve hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 4.9.2019 08:16 Güncelleme Tarihi: 4.9.2019 08:16
YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! 2019 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında herhangi bir yere yerleşemeyen aday öğrencileri ilgilendiren 2019 ek yerleştirme kılavuzu tarafından son dakika açıklanırken tercih tarihleri de kesinlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan ile gerek ön lisans gerekse lisans programları kapsamında üniversite boş kontenjanları ve taban puanları da erişime açıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 'YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun yanıt en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

2019 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Hrhangi bir yere kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler, tarafından son dakika olarak açıklanan YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisiyle beraber işlemleri gerçekleştirilecek. Öte yandan, gerek ön lisans programları gerekse lisans programları kapsamında taban puanları da adayların erişimine resmen açıldı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Haberimizin detaylarından konuyla ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini kolay şekilde görüntüleyebilirsiniz..

ÜNİVERSİTE (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE (ÖN LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YKS ek tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı! 2019 YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlayacak ve nasıl yapılır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN