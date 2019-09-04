YÖK’ten sanayi eğitimine destek

BUGÜN NELER OLDU

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) 2018-2019 eğitim yılında 'Yükseköğretimden Endüstriye Nitelikli İnsan Gücü Projesi' ile Organize Sanayi Bölgelerinde kurulmuş üniversitelerin önlisans programlarındaki öğrencilere maddi destekte bulundu. Adana, Eskişehir, Elazığ, Ankara, Gaziantep ve Samsun'da Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içindeki 8 üniversitenin 38 önlisans programında okuyan 2 bin 202 öğrencinin sanayi eğitimi için toplam 9 milyon 833 bin TL ek destek sağlandı. Öğrenci başınaysa okul bütçesinin dışında ortalama 4 bin 500 TL verildi.Projeyle, fen ve mühendislik lisans programlarındaki toplam 5 bin 159 öğrenciye de sanayi eğitimi desteği verildi. Öğrenciler çeşitli mühendislik alanlarında faaliyet gösteren 2 bin firmada eğitim aldı. İŞKUR'un katkısıyla, öğrencilere uygulamalı işyeri eğitimini artırmak amacıyla sanayide aldığı her bir ay eğitimin karşılığında asgari ücretin net tutarının yüzde 35'i kadar ödeme yapıldı.