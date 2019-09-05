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kayıt yenileme nasıl ve yapılır ücreti ne kadar? AÖF yeni kayıt için gerekli olan belgeler

kayıt yapacak vatandaşlar için süreç 2 Eylül tarihinde başladı. İnternet üzerinden elektronik kayıtlarını tamamlayanlar ise kayıt yenileme için gerekli belgeleri araştırmaya başladı. Açık öğretim fakültesi üzerinden üniversite eğitimlerini tamamlamak isteyen kişilerin kayıt olduğu AÖF iletişim bilgilerini de haberimizden bulabilirsiniz. Peki, nelerdir? Kayıt nasıl yapılır? ücretleri ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 16:44 Güncelleme Tarihi: 5.9.2019 16:44
AÖF kayıt yenileme nasıl ve yapılır ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt için gerekli olan belgeler

kayıt yaptırmak isteyen vatandaşlar " kayıt nasıl yapılır, gerekli belgeler nelerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt arıyor. Kayıtlar 2 Eylül tarihinde başlamıştı. Anadolu üniversitesinin resmi sitesinden alınan başvurular sonrasında AÖF bürolarında kayıt işlemlerini tamamlayacak. İşte ve kayıt hakkında detaylar…

AÖF KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

* İnternet başvuru belgesi

* Öğrenci bilgi formu

* Kayıt bilgileri sorgulama sonuçları

* Öğrenim belgesi

AÖF KAYIT YENİLEME TARİHLERİ

16‒20 Eylül 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

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AÖF kayıt yenileme nasıl ve yapılır ücreti ne kadar? Anadolu Üniversitesi AÖF yeni kayıt için gerekli olan belgeler
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