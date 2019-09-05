2019 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? AÖL soru ve cevapları yayınlandı mı? İşte bilgiler

Açık liseden mezun olamayan öğrenciler için bir fırsat olarak kabul edilen AÖL ek sınavları dün ve bugün yapıldı. Dönemi 8 ve üzeri olan on binlerce öğrenci oturumlarını tamamlamış oldular. Sınavın bitmesinin üzerine öğrenciler arama motorlarında "AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" şeklinde araştırmalar yapmaya başladılar. Aynı zamanda AÖL soru ve cevap anahtarını da merak eden adaylar için AÖL ek sınavı ile ilgili tüm detaylar haberimizin devamında…

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Eğitim hayatına AÖL'de devam eden dönemi 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav düzenlendi. AÖL ek sınavının sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Bu durum Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir.

AÖL ek sınav sonuçları, geçtiğimiz yıl yaklaşık 1 ay içerisinde öğrencilerin erişimine açılmıştı. Konuya dair MEB'den bir açıklama gelmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

Öte yandan AÖL ek sınavına ait soru ve cevaplar da henüz yayınlanmadı. Konuya ilişkin bir açıklama olduğu takdirde haberimizden okuyabilirsiniz.

AÖL'DEN MEZUN OLMAK İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplam Dönemin: en az 8 ve üzeri,

Toplam Kredinin: 192 ve üzeri,

Alan Kredisinin (alanlı okuyanlar için): 80 ve üzeri olması gerekir. Bunların öğrencilik durumlarına göre dağılımı şöyle;

Alanlılar için: 112 kredi ''ortak'', 80 kredi ise ''alan'' kredisi olması,

Alansızlar için: 120 kredi ''ortak'', 72 kredi ise ''seçmeli'' derslerden tamamlanması gerekiyor.Tabi bunlar mezun olmak için gerekli kredilerin alt limiti, daha fazla bir kredi ile de mezun olabilirsiniz.