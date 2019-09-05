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ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 ile kılavuzu yayında mı?

Dikey Geçiş Sınavı () tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte gözler ek yerleştirme tarihlerine çevrildi. İki yıllıktan dört yıllık programlara yerleşmek için kontenjanlar ve taban puanlar merak ediliyor. Hayallerindeki üniversiteye yerleşemeyen adaylar heyecanla Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılan yerleştirmelerini beklemeye başladı. Peki 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayında mı? Ek yerleştirmeler ne zaman başlıyor? İşte yanıtı…

Giriş Tarihi: 5.9.2019 21:19
DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayında mı?

tercih sonuçlarının ardından ek yerleştirmeler için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () üzerinden bakılan ek tercih kılavuzu, boş kontenjan ve başarı sıralamaları ise merak edildi. Edinilen bilgiye göre Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarında 30.303 kontenjan boş kaldı. Bu bağlamda '' ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile kılavuzu yayında mı?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki DGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek yerleştirme 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS tercih sonuçlarını açıklamış ve 30.303 kontenjan boş kalmıştı. Peki DGS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar

ÖSYM, DGS ek yerleştirme tarihlerine ilişkin henüz net bir bilgi vermedi. Şöyle ki geçen seneki tarihlere bakacak olursak, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.

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DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayında mı?
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