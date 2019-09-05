Okullar ne zaman açılacak? 1. ve 5. sınıfların uyum programı ne zaman başlıyor? Yaz tatili uzatıldı mı? İşte bilgiler

Eylül ayına girmemizle birlikte özellikle öğrencileri ve velilerini yakından ilgilendiren konulardan bir tanesi de "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı oldu. Hem okulların açılma tarihi hem de 1. ve 5. sınıfların uyum programı kapsamında okula ne zaman gidecekleri merak konusu oluyor. Milli Eğitim Bakanlığı yeni eğitim öğretim yılı takvimini açıklarken vatandaşların merak ettiği soruların yanıtlarını da vermiş oldu. Buna göre; okullar ne zaman açılacak? Yeni eğitim öğretim yılı ne zaman başlıyor?

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 1. VE 5. SINIFLAR İÇİN YAPILAN UYUM PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Haberimizin devamından "Okullar ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtını öğrenebilir, uyum programı ve MEB'in yayımladığı güncel takvime ulaşabilirsiniz.