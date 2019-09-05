YKS ek yerleştirme tercih işlemleri nasıl, nereden yapılır? ÖSYM ek tercih kılavuzu ile üniversite boş kontenjanlar listesi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında herhangi bir yere yerleşemeyen aday öğrencileri ilgilendiren 2019 YKS ek yerleştirme kılavuzu ÖSYM tarafından son dakika açıklanırken tercih tarihleri de kesinlik kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yayımlanan ek tercih kılavuzu ile gerek ön lisans gerekse lisans programları kapsamında üniversite boş kontenjanları ve taban puanları da erişime açıldı. Yaşanan bu gelişmenin ardından ise, 'YKS ek yerleştirme tercihleri nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun yanıt en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor.

2019 YKS EK TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI!

Hrhangi bir yere kayıt hakkı kazanamamış öğrenciler, ÖSYM tarafından son dakika olarak açıklanan YKS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjanlar bilgisiyle beraber üniversite ek yerleştirme işlemleri gerçekleştirilecek. Öte yandan, gerek ön lisans programları gerekse lisans programları kapsamında taban puanları da adayların erişimine resmen açıldı. Peki, YKS ek tercihler ne zaman yapılacak?

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN YAPILACAK?

Haberimizin detaylarından konuyla ilgili tarihler hakkında fikir sahibi olabilir, işlemlerin nasıl ve nereden gerçekleştirileceğini kolay şekilde görüntüleyebilirsiniz..

ÜNİVERSİTE (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE (ÖN LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ