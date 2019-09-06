DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 yılı ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayında mı? İşte detaylar

DGS tercih sonuçlarının ardından ek yerleştirmeler için bekleyiş sürüyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) üzerinden bakılan ek tercih kılavuzu, boş kontenjan ve başarı sıralamaları ise merak edildi. Edinilen bilgiye göre Dikey Geçiş Sınavı tercih sonuçlarında 30.303 kontenjan boş kaldı. Bu bağlamda '' DGS ek yerleştirme ne zaman yapılacak? 2019 ÖSYM ile DGS ek tercih kılavuzu yayında mı?'' sorularına yanıt aranmaya başlandı. Peki DGS ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu?

DGS EK YERLEŞTİRME NE ZAMAN YAPILACAK?

DGS ek yerleştirme 2019 yılında yoğun ilgi görüyor. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), DGS tercih sonuçlarını açıklamış ve 30.303 kontenjan boş kalmıştı. Peki DGS ek yerleştirme tarihleri ne zaman? İşte tüm detaylar

ÖSYM, DGS ek yerleştirme tarihlerine ilişkin henüz net bir bilgi vermedi. Şöyle ki geçen seneki tarihlere bakacak olursak, bu yıl DGS üniversite kayıtlarının 13 Eylül tarihinde sona ereceği düşünülürse, ek tercih döneminin 27 Eylül tarihinde başlayacağı söylenebilir.