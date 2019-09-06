Hiçbir okul bunu yapamaz

Millî Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her yıl velilerin şikâyetçi olduğu ve bazı okulların 'zorunlu' hale getirdiği 'kayıt parasına' ilişkin konuştu. Anadolu Ajansı'nın 'Editör Masası'na konuşan Selçuk, kayıt parasıyla ilgili olarak okul yönetimlerini uyararak şu mesajları verdi:

'Eğer bağış yapmazsanız kaydınız olmaz' şeklinde bir şey söz konusu değil. Zaten e-okul'a o çocuğun kaydı otomatik olarak yapılmış, bitmiş vaziyette. Yani velinin gidip de sıfırdan kayıt yaptırması söz konusu değil. Zaten o çocuk, o okula kayıtlı, e-okul'da bu var. Ama bazen bazı okullarımızda okul aile birlikleri ve okul yönetimleri okuldaki eğitimin kalitesinin yükselmesi için ekstra kurslar, dersler veya okulun fiziksel imkânlarını iyileştirme ve bahçesine yönelik bazı tasarımlar yapma ve benzeri iyileştirme çalışmaları için bağış talebinde bulunuyorlar.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar

Bazı velilerimiz imkânları dâhilinde buna sıcak da bakıyorlar ama bazı velilerimiz de 'Bunu ben vermek istemiyorum' diyor. Böyle bir durumda bizim okul yöneticilerimizin 'Ben vermek istemiyorum' denildiğinde 'O zaman sizin kaydınızı yapmıyoruz' deme durumu söz konusu değil. Çünkü yasal olarak bu mümkün değil.

Özel sınıf iddialarına da değinen Selçuk, "Bunun mevzuata aykırılığı çok ortada, sosyolojik olarak da doğru değil ve okul içi çatışmalara, çalışma barışına olumsuz etki edebilecek bir durum bu" diye konuştu. Konuyla ilgili soruşturmaların tamamlandığını, gereken cezalandırmaların ve görevden almaların sürdüğünü belirtti.