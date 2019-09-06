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ne zaman, saat kaçta? 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

geri sayım süreci başladı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından uygulanan 2019 sınavına toplam 73 bin 779 aday girecek. Akademik kariyerine devam etmek isteyen öğrenciler ‘’ , saat kaçta?’’ sorusuna arama motoru üzerinden yanıt aramaya başladı. Bununla birlikte sınava girmeden önce sınav giriş belgesi sorgulamaya yapılmaya devam ediliyor. Peki YDS ne zaman? 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 6.9.2019 23:57
YDS ne zaman, saat kaçta? 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce öğrencinin katılım göstereceği 2019 () heyecanı başladı. tarafından adaylara saat ve sınav giriş belgesi uyarısı yapıldı. Eğitimlerine devam eden öğrenciler, 2019-YDS/2'nin çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testlerinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sınava girecek. Adaylar sınava girmeden önce '' , saat kaçta? 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte tüm ayrıntılar…

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yabancı Dil Sınavı'na geri sayım sürerken adaylar sınav tarihini ve saatini merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavının tarihi ve saati belli oldu. 8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecek.

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YDS ne zaman, saat kaçta? 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?
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