On binlerce öğrencinin katılım göstereceği 2019 Yabancı Dil Sınavı (YDS) heyecanı başladı. ÖSYM tarafından adaylara saat ve sınav giriş belgesi uyarısı yapıldı. Eğitimlerine devam eden öğrenciler, 2019-YDS/2'nin çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan testlerinde Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde sınava girecek. Adaylar sınava girmeden önce '' YDS ne zaman, saat kaçta? 2019 YDS sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına yanıt arıyor. İşte tüm ayrıntılar…

YDS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Yabancı Dil Sınavı'na geri sayım sürerken adaylar sınav tarihini ve saatini merak ediyor. ÖSYM tarafından düzenlenen YDS sınavının tarihi ve saati belli oldu. 8 Eylül 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek YDS'nin 2019'daki ikinci oturumu saat 10.15'te başlayacak. Sınav 180 dakika yani 3 saat sürecek.