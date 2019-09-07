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ne zaman yapılacak? 2019 sorgulama nasıl yapılır?

Akademik kariyer yapmak isteyenler sınavı için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. On binlerce aday 2019 ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/2) giriş belgesini sorgulamaya başladı. Sınavdan başarılı olmak isteyenler tarafından yapılacak olan 2019 ALES sınav tarihine ve giriş belgelerine odaklandı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecekler. İşte 2019 ALES sınav tarihi ve giriş belgesine dair merak edilenler…

Giriş Tarihi: 8.9.2019 01:19
ALES ne zaman yapılacak? 2019 ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce öğrenci ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi () tarafından yapılacak olan 2019-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Eğitim öğretim hayatına devam eden adaylar bu bağlamda '' , giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına arama motorundan yanıt arıyor. Sınava girecek olan adayların başvuruları tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri açıklanacak. İşte tüm detaylar…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik hayatına devam etmek isteyen binlerce aday 2019 ALES sınav tarihine ve giriş belgesine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar…

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