ALES ne zaman yapılacak? 2019 ALES sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?

On binlerce öğrenci ALES ne zaman yapılacak sorusuna yanıt arıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak olan 2019-ALES/2 sınavı için geri sayım başladı. Eğitim öğretim hayatına devam eden adaylar bu bağlamda '' ALES ne zaman, giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır?'' sorularına arama motorundan yanıt arıyor. Sınava girecek olan adayların başvuruları tamamlanmasının ardından sınav giriş yerleri açıklanacak. İşte tüm detaylar…

ALES NE ZAMAN YAPILACAK?

Akademik hayatına devam etmek isteyen binlerce aday 2019 ALES sınav tarihine ve giriş belgesine dair detayları öğrenmek istiyor. İşte ayrıntılar…