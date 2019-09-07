Az ders çok etkinlik

BUGÜN NELER OLDU

2019-2020 eğitim-öğretim yılı 9 Eylül Pazartesi günü başlıyor.Bu yıldan itibaren tatillerle ilgili hem öğrencileri hem de öğretmenleri büyük değişiklikler bekliyor. Okullarda artık dört dönem tatil olacak. Teneffüs süreleri uzayacak. Öğrenciler tasarım ve beceri atölyelerinde ders işleyecek. İşte 18 milyona yakın öğrenciyi bekleyen yenilikler:Öğrenciler artık yılda iki değil dört kez tatil yapacak. Yaz tatili 2 hafta kısalacak ve o 2 haftalık süre ara tatil olarak öğrencilere verilecek. 1 haftalık ara tatiller nisan ve kasımda olacak. İlk ara tatil 18-22 Kasım 2019'da ilk yapılacak. Öğrenciler haftasonuyla birlikte 9 gün ara tatil yapacak.25 Kasım'da yeniden eğitim öğretime başlayacak öğrenciler yarıyıl tatiline ise 17 Ocak 2020'de girecek ve haftasonlarıyla birlikte toplam 16 gün yarıyıl tatili yapılacak. 2019- 2020 eğitim-öğretim yılının ikinci dönemi 3 Şubat 2020'de başlayacak. 06-10 Nisan 2020 tarihleri arasında ikinci ara tatil verilecek.13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı 19 Haziran'da tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.İlkokullarda teneffüs süreleri 10 dakikadan 15 dakikaya uzatıldı.Ders süreleri ise 40 dakika olmaya devam edecek. İkili eğitim veren eğitim kurumlarında da teneffüs süreleri en az 10 dakika olacak. Ayrıca ilköğretim kurumlarında öğrencilere sosyal etkinlikler için rehberlik yapılacak.Eylül ayı sonu itibariyle 69 ayını dolduran çocuklar ilkokul birinci sınıfa kaydedilecek. Ancak çocuğun gelişim durumuna bağlı olarak okula erken başlama veya kaydın ertelenmesine imkân sağlanacak. Çocuğun gelişim durumuna göre eylül ayı sonu itibariyle 66, 67 ve 68 aylık çocuklar velisinin yazılı isteği ile ilkokul birinci sınıfa kaydedilebilecek.Ayrıca eylül ayı sonu itibariyle 69, 70 ve 71 aylık olan çocuklara da velisinin yazılı talebi ile okul öncesi eğitime yönlendirilmesi veya kayıtlarını bir yıl erteleyebilmesi imkânı verilecek. Velilerden kayıt erteleme için sağlık raporu istenmeyecek.Özellikle ilkokullarda öğrencileri beceri odaklı eğitimlere yönlendirmek için Tasarım ve Beceri Atölyelerinde (TBA) de ders işlenecek. Bu atölyeler, öğrencilerin derste teorik olarak işlediği konuları uygulamaya dönüşmesine fırsat sunarak derin öğrenmeyi destekleyecek.Yapılan yeni düzenleme ile 2019-2020 eğitim-öğretim yılı itibarı ile mesleki eğitim merkezi öğrencileri lise diploması alabilecek.Bu çerçevede öğrencilerin açık ortaöğretim yoluna ilaveten istemeleri durumunda, mesleki eğitim merkezlerinde fark derslerini alabilmelerine imkân tanındı.