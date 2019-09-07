Çocukların ortak dili: Okul zili

Mıllı Eğitim Bakanlığı tüm ilköğretim kurumları için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni okul zilinin tanıtımını Nevşehir Uçhisar Haydar Çankaya İlkokulu'nda yaptı. Uyum eğitimindeki öğrencilere sürpriz ziyaret gerçekleştiren Selçuk, okullarda ders giriş ve çıkışlarında çalınan teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliğinin bulunmadığını; zillerin süre-ritim-içerik- çocuğa uygunluk açılarından değerlendirilmeden çalındığını, bu yıl ilki gerçekleştirilen bu uygulama ile çocuk için-çocuğa uygun-çocuğa hitap eden içerik üretimi gerçekleştirdiklerini söyledi. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda Milli Eğitim Bakanlığı'na 'Ben Çocuğum' isimli bir çocuk şarkısı armağan eden sanatçı Nil Karaibrahimgil ve yazar Şermin Yaşar'ın yeni eğitim öğretim yılı için yine gönüllü olarak hazırladığı ve ilköğretim öğrencilerine armağan ettiği okul zili ve çocuk şarkısının sözleri şöyle: 7 kıtalık şarkının ilk 4 mısrası ise şöyle;



Aç kapıyı, bekle bizi

Hep beraber gelen biziz

Kol kolayız el eleyiz

Yoldayız biz, gelecek biziz

CEYDA KARAASLAN

ALP KÖRÜKCÜ