Ek yerleştirmeyle Boğaziçili olma imkânı

BUGÜN NELER OLDU

Ünıversıtelıolmak için ikinci bir şans olan ek yerleştirme dönemi önceki gün başladı. Tercihler 11 Eylül'e kadar devam edecek. Lisans programlarında devlet üniversitelerinde 45 bin 55, vakıf üniversitelerinde 16 bin 514, KKTC üniversitelerinde 4 bin 871, yabancı üniversitelerde ise 534 boş kontenjan bulunuyor. ODTÜ'nün en gözde programlarında da boş kontenjanlar bulunuyor. Örneğin moleküler biyoloji ve genetikte 1, fizikte2, felsefede 3, bilgisayar mühendisliğinde 1, okul öncesi öğretmenliğinde de 3 kontenjan boş. Galatasaray Üniversitesi Fransız dili ve edebiyatında 4, felsefede 2, sosyolojide 2, uluslararası ilişkilerde de 2 kontenjan boş. Boş kontenjanlar arasında binlerce gözde program da bulunuyor. Örneğin tıp fakültelerinde bu yıl 120 boş kontenjan oluştu. Bunların 2'si devlet, 12'si vakıf, 106'sı da KKTC üniversitelerinde bulunuyor. Diş hekimliğinde de 47 boş kontenjan kaldı. Eczacılıkta sayı 37 oldu. Hukukta ise 47'si devlet üniversitelerinde olmak üzere toplam 865 boş kontenjan var. En çok tercih edilen programlardan biri olan mimarlıkta 2 bin 289, psikolojide ise 736 boş kontenjan oluştu. İngiliz dil bilimi, enerji mühendisliği, adli bilişim mühendisliği, bilgisayar teknolojisi ve bilişim sistemleri ile biyoenformatik ve genetik programlarında ise yüzde 100 doluluk sağlandı.