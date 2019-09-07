MEB duyurdu: Yaz tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman, hangi gün açılacak? 2019-2020 eğitim öğretim takvimi

Haziran ayının ortasında karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci için, 3 aylık yaz tatili maratonunun son dilimlerine gelindi. Bu zaman çerçevesinde ailelerinin yanında arkadaşları ile de doya doya vakit geçiren öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Öğrencilerin yanında, veliler de 'Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?' sorusu ile yoğun bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler için uyum haftası kapsamında okula erken başlanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) da 2019-2020 eğitim öğretim duyurarak merak edilen tarihleri kamuoyu ile paylaştı. Peki, yaz tatili uzatıldı mı?

MEB DUYURDU: OKULLAR HANGİ GÜN AÇILACAK? YAZ TATİLİ UZATILDI MI?

Haberimizin detaylarından, MEB'in yayımladığı 2019-2020 iş takvimi ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü kolay ve hızlı bir şekil de öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;