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? uzatıldı mı? 2019-2020 eğitim öğretim takvimi burada!

Eylül ilk haftasının sona ermesine az bir süre kala, '?' sorusu da yanıtı en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Haziran ayının ortalarında karnelerine kavuşan ve sürecine giren öğrenciler ile velileri, uyum programının başlamasının akabinde konuya yönelik araştırmalarını bir hayli hızlandırdı. Milli Eğitim Bakanlığı, 2019-2019 eğitim öğretim yılı takvimini resmen duyururken yaz tatilinin ne zaman biteceğini ve okulların hangi tarihte açılacağı bilgisini de paylaşmıştı. Peki, okullar ne zaman ve hangi gün açılacak? Yaz tatili uzatıldı mı? iş takvimi ile beraber konuya yönelik detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 8.9.2019 09:40 Güncelleme Tarihi: 8.9.2019 09:41
Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili uzatıldı mı? 2019-2020 eğitim öğretim takvimi burada!

Haziran ayının ortasında karnelerine kavuşan milyonlarca öğrenci için, 3 aylık maratonunun son dilimlerine gelindi. Bu zaman çerçevesinde ailelerinin yanında arkadaşları ile de doya doya vakit geçiren öğrenciler, yaz tatilinin ne zaman sona ereceğini yoğun bir şekilde araştırıyor. Öğrencilerin yanında, veliler de 'Okullar ne zaman, hangi tarihte açılacak?' sorusu ile yoğun bir şekilde bilgi edinmeye çalışıyor. Bilindiği üzere, bazı kademelerde eğitim alan öğrenciler için uyum haftası kapsamında okula erken başlanıldı. Milli Eğitim Bakanlığı () da 2019-2020 eğitim öğretim duyurarak merak edilen tarihleri kamuoyu ile paylaştı. Peki, yaz tatili uzatıldı mı?

MEB DUYURDU: OKULLAR HANGİ GÜN AÇILACAK? YAZ TATİLİ UZATILDI MI?

Haberimizin detaylarından, MEB'in yayımladığı 2019-2020 iş takvimi ile yaz tatilinin biteceği tarih hakkında bilgi edinebilir, okulların açılacağı günü kolay ve hızlı bir şekil de öğrenebilirsiniz.

İşte, ayrıntılar;

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