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Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? MEB ile e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı

tarafından veliler ve öğrencilerin işini kolaylaştırmak için hizmete sunulan Veli Bilgilendirme Sistemi ile birçok hizmete kolay ve hızlı bir şekilde ulaşılıyor. Okulların da açılmasının akabinde e Okul VBS giriş ekranında da yoğunluk yaşanırken sınav sonuçları, devamsızlık ve takdir teşekkür hesaplama gibi bilgiler edinilebiliyor. Peki, E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl ve nereden yapılır? Haberimizin detaylarından beraber e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı hakkında tüm bilgilere ve merak ettiklerinize ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 16:18
e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş nasıl yapılır? MEB ile e-Okul VBS öğrenci giriş ekranı

Okulların açılması ile beraber Milli Eğitim Bakanlığı tarafından veli ve öğrencilerin işlemlerini kolaylaştırmak için hizmete sunulan E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'nde de yoğunluk yaşanmaya başladı. Bilindiği üzere, E-okul sisteminde öğrenci kaydı, nakil işlemleri, not girişleri, devamsızlık işlemleri, sınav bilgileri, merkezî olarak yapılacak sınavların başvuru ve tercih işlemleri, belge işlemleri (takdir, teşekkür, onur vb.), haftalık ders programı girişleri, alınan belgeler, e-karne, şube yazılı ortalamaları, duyurular ve birçok modül üzerinden bilgi girişleri T.C. Milli Eğitim Bakanlığı sunucuları yer alıyor.

Bu bilgiler dışında; alınan belgeler, okunan kitaplar, alınan belgeler, diploma puanı, pansiyon devamsızlık bilgisi, pansiyon yemek menüsü, pansiyon zaman çizelgesi, pansiyon izin bilgilerine ulaşılabilir. Hal böyle olunca, e Okul VBS öğrenci giriş ekranı da gün içerisinde en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Peki, e Okul Veli Bilgilendirme Sistemi giriş nasıl yapılır?

E-OKUL VBS ÖĞRENCİ GİRİŞ NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne giriş yapabilmek için aşağıdaki bağlantıdan E-Okul sitesine giriş yapılır. Sisteme giriş yapabilmek için öğrencinin T.C. kimlik numarası ile okul numarası giriş yapıldıktan sonra 4 haneli güvenlik kodu da kutuya girilmelidir. Girişi butonuna bastığımızda E-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi'ne girmiş olacağız.

Öğrenci TC Kimlik No: İçişleri Bakanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü tarafından verilen 11 basamaklı numaradır TC Kimlik Numarası bulunamayan öğrenciler için e-Okul sistemine kayıtlarında verilen geçici numara kullanılmaktadır.

Öğrenci Okul No: Okula kayıt sırasında verilen numaradır.Her öğrencinin mutlaka bir okul numarası bulunmaktadır.Sisteme giriş yapabilmek için bu numaranın bilinmesi gerekir.

E OKUL VBS HIZLI GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

E-OKUL SİSTEMİNİN ÖĞRENCİLERE SAĞLADIĞI FAYDALAR NEDİR?

  • Sınav sonuçlarını öğrenmek
  • Haftalık ders programını öğrenebilir
  • Devamsızlık gün sayısını öğrenebilir
  • Sınav tarihlerini öğrenebilir
  • Sorumluluk sınav tarihlerini öğrenebilir
  • Yıl sonu ortalamasını öğrenebilir

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