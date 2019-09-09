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Eğitim sevdalıları, Bodrum’da için buluştu

Annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz, yetenekli öğrencilere 8 yıl boyunca ücretsiz kolej eğitimi sunan , Bodrum’da tanıtım toplantısı düzenledi. Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. , “Darüşşafaka, tam 156 yıldır eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazıyor; yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştiriyor” dedi.

Giriş Tarihi: 9.9.2019 12:08
Eğitim sevdalıları, Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu

Organizasyonda konuşan Darüşşafaka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanı M. Tayfun Öktem, Darüşşafaka Cemiyeti'nin 1863 yılından bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla faaliyetlerini sürdürdüğünü ifade ederken, "156 yıldır bu mutluluk tablosunu yaratan; annesi ya da babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz çocuklar için umutsuzluktan umut doğuran bağışçılarımız sayesinde Darüşşafaka 1863 yılından bu yana eğitimle değişen yaşam hikayeleri yazıyor. Yaşam boyu öğrenen, çağdaş, özgüvenli, çevreye duyarlı, evrensel değerleri benimsemiş, ülkesine ve topluma karşı sorumluluklarının bilincinde lider bireyler yetiştiriyor. Bir kez daha bizi bugüne kadar yalnız bırakmayan tüm bağışçı ve dostlarımıza, hayırsever birey ve kurumlara, Darüşşafaka ailesi adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

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Eğitim sevdalıları, Bodrum’da Darüşşafaka için buluştu
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