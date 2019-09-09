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başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 ve sınav tarihi

başvuru ve sınav tarihi adaylar tarafından araştırılmaya başlandı. tarafından her yıl düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YÖKDİL) adayların kendi alanlarındaki (fen ve mühendislik, sosyal ve beşeri bilimler, sağlık) dil becerilerini belirlemeye yönelik düzenlenen bir yabancı dil sınavıdır. Peki, 2019 yapılacak? Başvuru ve sınav tarihleri haberimizde…

Giriş Tarihi: 9.9.2019 10:28
YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi

başvuru tarihleri takviminde duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na katılmak isteyen adaylar internet üzerinden başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. YÖKDİL, Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurduğu bir sınavdır. YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihi ve detaylar haberimizde…

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YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi
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