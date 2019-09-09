YÖKDİL başvuruları ne zaman yapılacak? 2019 YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi

YÖKDİL başvuru tarihleri ÖSYM takviminde duyurulmuştu. Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı'na katılmak isteyen adaylar internet üzerinden başvuruların ne zaman ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. YÖKDİL, Yükseköğretim kurumlarında lisansüstü eğitim ve doçentlik sınavına başvurmak isteyen adaylar ile üniversitelerce akademik yükseltmelerde kendilerinden akademik dil yeterliliği puanı istenen adaylar başvurduğu bir sınavdır. YÖKDİL başvuruları ne zaman başlayacak? Sınav tarihi ve detaylar haberimizde…