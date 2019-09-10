AÖL kayıt yenileme nasıl ve nereden yapılır? 2019 yılı MEB ile AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek? İşte detaylar!

AÖL kayıt yenileme işlemleri tüm hızıyla sürüyor. Henüz kayıt yenilemesini tamamlamayan açık lise öğrencileri '' AÖL kayıt yenileme nasıl yapılır? 2019 AÖL kayıt yenileme ne zaman bitecek?'' sorularına arama motorundan yanıt arıyor. Örgün eğitimin dışında kalarak eğitimlerini açıktan okuma yöntemiyle tamamlamaya çalışan öğrencilerin yaygın eğitim basamaklarından birisi de Açık Öğretim Lisesidir. İşte AÖL kayıt yenileme işlemlerine dair merak edilenler…

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılan AÖL kayıt yenileme sürecine dair merak edilenleri haberimizde derledik. İşte 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 1. dönem Açık Öğretim Lisesi (AÖL) kayıt yenileme tarihleri…