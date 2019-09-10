DGS ek tercih dönemi başladı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme tarihi açıkladı mı?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavına katılan binlerce aday DGS ek tercih dönemini beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yapılan sınavın ek yerleştirme dönemi de ÖSYM tarafından belirlenecek. Ön lisans programından mezun olan öğrencilerin katılıp eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlamasını sağlayan DGS ek tercih dönemi ne zaman başlayacak? Ek yerleştirme nasıl ve nereden yapılacak? İşte soruların cevabı…

DGS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tercih sonuçlarının ardından gözler tekrar ÖSYM'de… Tekrar tercih yapmak isteyen adayların başvuracağı dönemin tarihi açıklandı mı? Tercih sonuçları 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı.