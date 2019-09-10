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dönemi başladı mı? tarihi açıkladı mı?

dönemi sınava giren adaylar tarafından merak ediliyor. Tercih sonuçlarının geçtiğimiz günlerde açıklanmasının ardından önlisans programlarını lisans programına tamamlamak isteyen vatandaşlar tercihlerini yapmıştı. Ancak DGS ek tercih yapmak isteyen kişiler dönemin ne zaman başlayacağını araştırıyor. her sene tarafından yapılıyor. Peki, ? ÖSYM açıkladı mı? Ek yerleştirme tarihleri belli oldu mu detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 10.9.2019 14:26
DGS ek tercih dönemi başladı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme tarihi açıkladı mı?

DGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından Dikey Geçiş Sınavına katılan binlerce aday dönemini beklemeye başladı. tarafından yapılan sınavın ek yerleştirme dönemi de ÖSYM tarafından belirlenecek. Ön lisans programından mezun olan öğrencilerin katılıp eğitimlerini 4 senelik lisans programına tamamlamasını sağlayan ? Ek yerleştirme nasıl ve nereden yapılacak? İşte soruların cevabı…

DGS EK TERCİH DÖNEMİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Tercih sonuçlarının ardından gözler tekrar ÖSYM'de… Tekrar tercih yapmak isteyen adayların başvuracağı dönemin tarihi açıklandı mı? Tercih sonuçları 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı.

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DGS ek tercih dönemi başladı mı? ÖSYM DGS ek yerleştirme tarihi açıkladı mı?
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