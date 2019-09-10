KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman ve hangi gün başlayacak? 2019-2020 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve burs başvurusu için heyecan dorukta! Üniversite kayıtlarının tamamlanıp yurt başvuru sonuçlarının da açıklanmasının ardından gözler KYK kredi ve yurt başvurusu işlemlerine çevrildi. Bilindiği üzere, maddi imkanı el vermeyen öğrencilere geri ödemesiz bir şekilde burs hakkı tanınırken isteğe bağlı olarak kredi de alınabiliyor. Bu doğrultuda da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Zira, öğrencilerin maddi destekten faydalanıp faydalanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından kesinleşecek.

KYK BURS NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İligli işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

e-Devlet giriş için tıklayınız

KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019-2020 yılı kapsamında KYK burs kredi başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, detaylar;