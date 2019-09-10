MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 Ara tatiller ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi...

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci için ilk ders zili 9 Eylül 2019 Pazartesi günü çaldı. Öğrenciler ders başı yaparken konuya yönelik araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, aileler ilgili tarihleri önceden öğrenerek tatil planlarını ona göre şekillendirmek istiyor.

2019-2020 ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Okulların kapanış tarihinin yanı sıra, ara tatiller de merak edilen bir diğer konu durumunda. Bilindiği üzere, geçtimiğimiz dönemin sonlarında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okullarda yeni yönetmelik gereğince önemli değişiklikler yapılacağı açıklanmıştı. Peki, ilk ara tatil ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haberimizin detaylarından okulların kapanış zamanı ile beraber ara tatil tarihleri hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz ayrıntıları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.