Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 Ara tatiller ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi...

duyurdu: ? 2019-2020 Ara tatiller ne zaman? İşte tarihi...

Türkiye genelinde milyonlarca öğrenci 9 Eylül 2019 Pazartesi günü ilk zil sesi ile beraber ders başı yaptı. Öğrenciler ve veliler, ilk gün heyecanının ardından okulların ne zaman kapanacağını öğrenmeye çalışırken tarihleri hakkında da fikir edinmek istiyor. Bilindiği üzere, geçtiğimiz dönem tarafından okullarda ara tatil uygulamasına geçilmesi kararlaştırılmıştı. Peki, ? İlk ara tatil ne zaman yapılacak? Haberimizin detaylarından sömestr başta olmak üzere ara tatil tarihleri hakkında bilgi edinebilir, konuya yönelik ayrıntıları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 13:22
MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 Ara tatiller ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi...

Yurt genelinde milyonlarca öğrenci için ilk ders zili 9 Eylül 2019 Pazartesi günü çaldı. Öğrenciler ders başı yaparken konuya yönelik araştırmalar da bir hayli yoğunluk kazandı. Bu doğrultuda, 'Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, aileler ilgili tarihleri önceden öğrenerek tatil planlarını ona göre şekillendirmek istiyor.

2019-2020 ARA TATİLLER NE ZAMAN?

Okulların kapanış tarihinin yanı sıra, ara tatiller de merak edilen bir diğer konu durumunda. Bilindiği üzere, geçtimiğimiz dönemin sonlarında Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından okullarda yeni yönetmelik gereğince önemli değişiklikler yapılacağı açıklanmıştı. Peki, ilk ne zaman?

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

Haberimizin detaylarından okulların kapanış zamanı ile beraber ara tatil tarihleri hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz ayrıntıları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
MEB duyurdu: Okullar ne zaman kapanacak? 2019-2020 Ara tatiller ne zaman? İşte sömestr tatili tarihi...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN