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Son gün heyecanı! ek tercih başvurusu 2019 nasıl yapılır? ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı kapsamında herhangi bir yere yerleşemeyen adaylara tanınan ek yerleştirme işlemleri için son gün heyecanı yaşanıyor. Bilindiği gibi, ek yerleştirme kılavuzunun yayımlanması neticesinde gerek ön lisans gerekse lisans programları için üniversite boş kontenjanları ile taban puanları belli olmuştu. İlgili ek tercih başvurusu işlemlerini henüz tamamlamayan ve son güne bırakan adaylar, konuya yönelik araştırmalarını hızlandırdı. Bu doğrultuda, '2019 YKS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Öte yandan, işlemlerini tamamlayan öğrenciler ise YKS üniversite ek yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını dört gözle bekliyor. Peki, 2019 YKS ek tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Merak edilen detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 16:42
Son gün heyecanı! YKS ek tercih başvurusu 2019 nasıl yapılır? ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?

niversite adaylarını ilgilendiren ek tercihler için geri sayım sürüyor. tarafından açıklanan tarihin sonuna gelinirken ilgili işlemlerini henüz tamamlamayan adayların araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2019 YKS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabı oldukça sorgulanıyor. Zira, üniversiteye yerleşmek adaylar için son şansın sona ermesine sınırlı bir süre kaldı. Bilindiği gibi, kılavuzun yayımlanması ile birlikte üniversite boş kontenjanları ve taban puanları da belli olmuştu. Herhangi bir yere yerleşemeyen aday öğrenciler, başvurusunu yaparak YKS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemeye koyuldu.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar, işlemlerini T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

ÜNİVERSİTE (LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

ÜNİVERSİTE (ÖN LİSANS) TABAN PUANLARI VE BOŞ KONTENJANLARI İÇİN TIKLAYINIZ


YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz ayrıntıları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

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Son gün heyecanı! YKS ek tercih başvurusu 2019 nasıl yapılır? ÖSYM ile YKS ek yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
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