YDS soru ve cevapları yayında! 2019 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi sitesinde duyuruldu. Adayları soru ve cevaplara ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. 8 Eylül tarihinde uygulanan sınavın ardından soru ve cevapları bugün açıklandı. Şimdi ise gözler YDS sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

ÖSYM, YDS sorularını ve cevaplarını resmi sitesinde duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 41 il ve 47 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı.

ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sorulara ve cevap anahtarına ulaşabilecekler.