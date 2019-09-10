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soru ve cevapları yayında! 2019 ne zaman açıklanacak?

Yabancı Dil Sınavı () soru ve cevapları yayınlandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanan sorgulanmaya başlandı. Adayları şimdiden ne zaman açıklanacak? Sorusuna arama motorundan yanıt aramaya başladı. Sınava giren binlerce aday, soruların tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Giriş Tarihi: 10.9.2019 12:07 Güncelleme Tarihi: 10.9.2019 12:08
YDS soru ve cevapları yayında! 2019 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?

soruları ve cevapları ÖSYM'nin resmi sitesinde duyuruldu. Adayları soru ve cevaplara ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecek. 8 Eylül tarihinde uygulanan sınavın ardından soru ve cevapları bugün açıklandı. Şimdi ise gözler YDS sonuçlarına çevrildi. Peki 2019 ne zaman açıklanacak?

YDS SORULARI VE CEVAPLARI YAYINDA!

ÖSYM, YDS sorularını ve cevaplarını resmi sitesinde duyurdu. Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı, 41 il ve 47 sınav merkezinde gerçekleştirildi. Sınav, Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapıldı.

ÖSYM AİS sayfası üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yapan adaylar sorulara ve cevap anahtarına ulaşabilecekler.

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YDS soru ve cevapları yayında! 2019 YDS sonuçları ne zaman açıklanacak?
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