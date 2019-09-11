10 bilim insanı kör farenin peşinde

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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, TÜBİTAK'ın desteğiyle kör farelerin iki cinsinin evrimsel değişimini araştıracak. Çalışmaya kör farelerin yayılış bölgelerindeki 10 ülkeden 10 bilim insanı da katılacak. 3 yıl sürecek araştırma bu alanda dünyada şu anda gerçekleştirilen en geniş kapsamlı çalışma olacak. Projeden çıkacak yayınların etki faktörünün oldukça yüksek olması ve gelecekte bu alanda yapılacak bilimsel yayınlarda çok sayıda atıf alması öngörülüyor. Proje, bir doktora bursu ve bir doktora sonrası araştırmacı bursu desteği de alıyor. Projeyle hem laboratuvarın araştırma altyapısı geliştirilecek hem de doktora ve doktora sonrası bursları ile bu alanda yeni araştırmacılar yetiştirilmesine önemli katkılar sunacak. Proje, aynı zamanda sağlayacağı ulusal ve uluslararası katılımlar ile de araştırma ekibinin bağlantılarını güçlendirecek./ZONGULDAK