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kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2019-2020 ve kayıt yenileme tarihi

üniversite öğrencilerinin 2019-2020 dönemine başlamadan önce kayıt yenileme işlemlerini yapmaları gerekmektedir. kayıt yenileme yapacak kişiler AÖF kayıt ücretini ve işlemlerini nasıl gerçekleştireceğini araştırıyor. Açıköğretim ilk kayıt ve kayıt yenileme tarihlerini duyurmuştu. Peki, nasıl yapılır? AÖF Kayıt ücreti ne kadar? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:06
AÖF kayıt yenileme işlemi nasıl yapılır? 2019-2020 AÖF Kayıt ücretleri ve kayıt yenileme tarihi

kayıt yenileme yapacak öğrenciler işlemlerini hangi tarihlerde ve nasıl yapacağını merak ediyor. resmi sitesi üzerinden yapılacak olan kayıt yenileme işlemi 2019-2020 eğitim dönemi için tüm açıköğretimden eğitim alan kişilerin yapması gereken bir işlemdir. Peki, işlemi nasıl yapılır? İşte AÖF kayıt yenileme tarihi ve ücreti…

AÖF KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

AÖF kayıt yenileme işlemleri Anadolu Üniversitesi'nin kayıt ekranından gerçekleştirilecektir. Kayıt yenileme tarihlerini açıkladı. Buna göre; kayıt yenileme ve kayıt onayı işlemleri AÖF 2019-2020 Öğretim Yılı takviminde "16‒20 Eylül 2019" olarak duyuruldu.

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