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ne zaman açıklanacak? ile 2019 AÖL ek sınav sonuç sorgula!

için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Ek sınavlar 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihlerinde tarafından gerçekleştirildi. Dönemi 8 ve üzeri olan öğrenciler ek sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Bu bağlamda ‘’ 2019 AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?’’ sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Ek sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın iş yoğunluğuna göre erken ya da geç açıklanması şeklinde değişkenlik gösterebilir. Peki 2019 yılı AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu mu?

Giriş Tarihi: 11.9.2019 15:15
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2019 AÖL ek sınav sonuç sorgula!

On binlerce öğrenci için müjdeli haberi bekliyor. tarafından gerçekleştirilen ek sınavlar 31 Ağustos ve 1 Eylül tarih aralığında yapılmıştı. Sınava giren adaylar şimdiden AÖL ek sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz yıl 1 ay içinde açıklanan sonuçlar için gözler MEB'in resmi sitesine çevrildi. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. Peki 2019 yılı AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL ek sınav sonuçları için henüz net bir tarih belirtmedi. Sınav sonuçlarına dair net bir bilgi gelince haberimize eklenecektir.

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2019 AÖL ek sınav sonuç sorgula!
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