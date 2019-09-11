AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB ile 2019 AÖL ek sınav sonuç sorgula!

On binlerce öğrenci AÖL ek sınav sonuçları için müjdeli haberi bekliyor. MEB tarafından gerçekleştirilen ek sınavlar 31 Ağustos ve 1 Eylül tarih aralığında yapılmıştı. Sınava giren adaylar şimdiden AÖL ek sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Geçtiğimiz yıl 1 ay içinde açıklanan sonuçlar için gözler MEB'in resmi sitesine çevrildi. Sınav sonuçları yazılı olarak öğrenci adreslerine gönderilmeyecek. Peki 2019 yılı AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) AÖL açık lise ek sınav sonuçları için henüz net bir tarih belirtmedi. Sınav sonuçlarına dair net bir bilgi gelince haberimize eklenecektir.