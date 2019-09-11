EUS sınav giriş belgesi sorgulama: EUS sınav giriş belgesi bugün ÖSYM tarafından açıklandı!

Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı olarak bilinen EUS sınav giriş belgeleri bugün ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM resmi sitesindeki duyurular bölümünden yayınladığı yazıda adayların sınav giriş belgelerini ÖSYM ais sayfasından temin edeceğini söyledi. Peki, EUS sınav giriş belgesi nasıl alınır? İşte EUS sınav giriş yerleri sorgulama ekranı…

EUS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

ÖSYM resmi sitesinden yaptığı açıklama şöyle;

"21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2019-EUS) adaylarının, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemi tamamlanmıştır. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 11 Eylül 2019 tarihinde saat 14.00'den itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebileceklerdir."

"21 Eylül 2019 tarihinde uygulanacak olan 2019-EUS için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

"Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

EUS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EUS sonuçları 15 Ekim 2019 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.

EUS SINAVINDA KAÇ SORU VAR?

EUS sınavı 100 sorudan oluşmaktadır. Adaylara eczacılık derslerindeki soru çözümleri için 135 dakika hak tanınmaktadır. EUS sınavı nedir sorusu ile aranan cevaplardan bir tanesi de sınavın başlı başına uzmanlık eğitimi için yeterli olup olmayacağıdır. Eczacılıkta uzmanlık sınavında başarılı olabilmek için adayların aynı zamanda ÖSYM tarafından yapılan Yabancı Dil Sınavlarında da 100 puan üzerinden en az 50 puan alması gerekmektedir. Adaylar sınav başvurularını belirtilen sınav başvuru tarihlerinde ÖSYM internet sitesi üzerinden veya ÖSYM tarafından belirlenen başvuru merkezlerinden yapabilmektedirler. Kaynak: EUS sınavı ne zaman 2019? EUS sınav tarihi 2019 ne zaman? EUS 2019 kılavuzu