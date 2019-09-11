Havacılıkta yeni adres

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'de ulaştırma ve lojistik alanlarının hızla büyümesiyle artan iş hacmiyle birlikte yükseköğretim kurumlarında da bu alanlarda yeni programlar açılmaya başladı. Profesyonel havacılık eğitim programları vermeye başlayan kurumlardan biri de Esenyurt Üniversitesi oldu. Sivil havacılık kabin hizmetleri programıyla aday öğrencilere yepyeni bir kariyerin kapısını açılacak. Orijinaliyle bire bir uyumlu kabin simülatörüne sahip olan bu programda öğrenciler uygulamalı eğitim alıyor. Böylelikle mesleki eğitimi sürecinde öğrenmiş olduğu teorik bilgileri uygulama fırsatı bularak mezuniyet sonrasındaki işe kabul, oryantasyon ve işe adaptasyon sürecini ciddi düzeyde kolaylaştırmış oluyor. Üniversitenin Genel Sekreteri Dr. Öğr. Üyesi Erdal Dursun yakın gelecekte sektörel istihdam anlaşmalarının da yapılacağı söyledi.