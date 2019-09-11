KYK 3. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK yedek yurt başvurusu

KYK 3. Yedek yurt sonuçları henüz bir yurda yerleşmemiş üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. KYK yedek yurt yerleştirmelerini bundan önce iki kez düzenlenişti. Şehir dışında okuyacak veya evi üniversiteye yakın olmayan binlerce öğrencinin gözü KYK'nın sonuçları açıklayacağı güne kilitlendi. Peki, KYK 3. Yurt yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Herhangi bir yurda yerleşemeyenler ise 3. yedek sonuçlarını bekleyecekler. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 KYK 3. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak?.