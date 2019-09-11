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3. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 başvurusu

yedek yurt sonuçlarının ikincisi geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. tarafından gerçekleştirilecek olan yurt yerleştirmeleri henüz bitmedi. Herhangi bir yurda yerleşemeyen üniversite öğrencileri sonuçlarını heyecanla bekliyor. sonuçları Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun resmi sitesi üzerinden öğrencilere duyurulacak. Peki, ne zaman açıklanacak? Yurt sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:58
KYK 3. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK yedek yurt başvurusu

3. Yedek yurt sonuçları henüz bir yurda yerleşmemiş üniversite öğrencileri tarafından araştırılıyor. yerleştirmelerini bundan önce iki kez düzenlenişti. Şehir dışında okuyacak veya evi üniversiteye yakın olmayan binlerce öğrencinin gözü KYK'nın sonuçları açıklayacağı güne kilitlendi. Peki, KYK 3. Yurt yerleştirmeleri ne zaman açıklanacak? İşte o tarih!

KYK YEDEK YURT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Herhangi bir yurda yerleşemeyenler ise 3. yedek sonuçlarını bekleyecekler. Peki, KYK 2. yedek yurt sonuçları nasıl öğrenilir? 2019 sonuçları ne zaman açıklanacak?.

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KYK 3. yedek yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KYK yedek yurt başvurusu
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