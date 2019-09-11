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ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019-2020 KYK kredi ve nasıl ve nereden yapılır?

burs ve kredi başvuruları kapsamında heyecanlı bekleyiş sürüyor. Yüz binlerce öğrenci, üniversite kayıtlarını tamamlamasının ardından gözlerini Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara çevirdi. Bilindiği üzere, her yıl kurum tarafından durumu elvermeyen yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlanıyor. Bu doğrultuda, '2019-2020 KYK kredi ve ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok merak edilenler arasında öne çıkıyor. Zira, adayların maddi destekten yararlanıp yararlanmayacakları KYK kredi ve burs başvurusu işlemlerini tamamlamasının ardından belli olacak. Peki, 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 11.9.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 11.9.2019 10:06
KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019-2020 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve için heyecan dorukta! Üniversite kayıtlarının tamamlanıp yurt başvuru sonuçlarının da açıklanmasının ardından gözler kredi ve yurt başvurusu işlemlerine çevrildi. Bilindiği üzere, maddi imkanı el vermeyen öğrencilere geri ödemesiz bir şekilde burs hakkı tanınırken isteğe bağlı olarak kredi de alınabiliyor. Bu doğrultuda da, '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok sorgulananlar arasında öne çıkıyor. Zira, öğrencilerin maddi destekten faydalanıp faydalanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlamasının ardından kesinleşecek.

KYK BURS NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İligli işlemler e-Devlet üzerinden alınmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

e-Devlet giriş için tıklayınız

KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin ilerleyen sayfalarından 2019-2020 yılı kapsamında KYK burs hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, detaylar;

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KYK burs başvuruları ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2019-2020 KYK kredi ve burs başvurusu nasıl ve nereden yapılır?
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