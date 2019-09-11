Liseliler bilişimcileri solladı

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'nın lise seviyesindeki ilk kodlama kampı Sağlık ve Eğitim Vakfı (SEV) tarafından düzenlendi. 10 gün boyunca günde 10 saat kodlama yapan liseliler, bilişim sektörüne bile örnek olabilecek yazılımlar geliştirdiler. Facebook, Microsoft gibi dünya devlerinden uzmanların bazıları İzmir'deki kampa katılırken, bazıları da Silikon Vadisi'nden canlı yayınla bağlanarak deneyimlerini paylaştılar. Kamp boyunca yaptıkları çalışmalar sonunda öğrenciler kendi kullandıkları okul yönetim yazılımlarının yanı sıra yapay zekâ ile not ortalaması tahmini yapan robot, öğrencilerin "Bugün yemekte ne var?" gibi her türlü sorusuna cevap alabileceği "Ceylin" adındaki sesli asistan, yine öğrencilerin tüm dilek ve önerilerini iletebileceği akıllı bir Feedbox geliştirdiler.