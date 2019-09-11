Mühendislik tamamlama tercihleri başladı! ÖSYM AİS tercih ekranı

Mühendislik Tamamlama tercihleri bugün itibariyle ÖSYM ais sayfasından adayların erişimine açıldı. Tercih yapacak adaylar internet üzerinden ÖSYM ais tercih ekranını araştırıyor. 2019 Teknik öğretmenler için ÖSYM tarafından yapılan sınavın ardından şimdi de tercih dönemi başladı. Peki, 2019 Mühendislik tamamlama tercihleri nasıl ve nereden yapılır? İşte detaylar…

MÜHENDİSLİK TAMAMLAMA TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Adaylar tercihlerini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

ÖSYM AİS TERCİH EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON GÜN NE ZAMAN?

Mühendislik tamamlama tercihleri 11-18 Eylül 2019 tarihleri arasında alınacak.

YERLEŞTİRME NASIL OLACAK?

Yerleştirme, adayların puanları ve tercihleri ile yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır. Adaylar arasından, bir tamamlama programını tercih edenler puan sırasına koyularak ve en yüksek puan alandan başlanmak üzere kontenjan sayısı kadar aday programa yerleştirilecektir.

Yerleştirmede; 2014 Sonbahar, 2015 İlkbahar-Sonbahar, 2016 İlkbahar-Sonbahar, 2017 İlkbahar-Sonbahar, 2018 İlkbahar-Sonbahar, 2018-ALES/2 veya 2019-ALES/1 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavında (ALES) SAYISAL puan türünde alınan (50 puandan az olmamak kaydıyla), en yüksek puan herhangi bir kesinti yapılmadan kullanılacaktır.

2018 yılında bu kapsamda bir programa yerleştirilen adayların ALES puanları 0,9 katsayısı ile çarpılacak, oluşan puan yerleştirmede kullanılacaktır. Aynı programı tercih etmiş olan adayların puanlarının eşit olması durumunda, söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine sürdüğü takdirde mezuniyet tarihi günümüze daha yakın (yeni mezun) olana, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir. Boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılmayacaktır.