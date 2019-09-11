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’dan ’ye başarı öyküsü

Yüksekovalı maddi sıkıntılarına rağmen üniversiteyi dereceyle bitirdi. ’den yükseklisans bursu kazandı. Eğitimini tamamladıktan sonra Hakkârili çocuklar için projeler üretecek

CEYDA KARAASLAN
CEYDA KARAASLAN Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2019
Yüksekova’dan ABD’ye başarı öyküsü

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde doğup büyüyen Özlem Sakar tüm olanaksızlıklara rağmen büyük başarılara imza attı. Sakar üniversite sınavında dereceye girerek Işık Üniversitesi psikoloji bölümde tam burslu okumaya hak kazandı. Erasmus programıyla bir süre İngiltere'de de eğitim gördü. Üniversiteyi dereceyle bitirdi. Sakar bu yıl ABD tarafından Türkiye'de az sayıda öğrenciye verilen Fullbright Yüksek Lisans bursunu kazanma başarısı gösterdi. Sakar eğitimini tamamladıktan sonra yeniden Yüksekova'ya dönerek buradaki çocuk ve gençler için çalışmak istediğini söyledi.

AKADEMİSYEN OLACAK
Sakar üniversitede eğitim gördüğü yıllarda sosyal sorumluluk projelerinde de yer aldı. Şile Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nde öğrencilere gönüllü dersler verdi. ABD'de alacağı yüksek lisans eğitiminin ardından İngiltere'de, Cambridge Üniversitesi'nde doktora yapmayı hedefleyen Sakar'ın en büyük hedefi iyi bir akademisyen olup özellikle Doğu'daki çocukları daha fazla eğitimin içine katmak. Her yıl Hakkari'de çok sayıda öğrencinin Türkiye'nin önde gelen üniversitelerin çeşitli bölümlerini kazandığını söyleyen Sakar, bu öğrencilere hem maddi hem manevi destek sunmak adına bir platform kurmayı planladığını belirtti.

DESTEK AĞI KURACAK
Kurmayı planladığı bu platformda öğrencilere sadece üniversite eğitimi boyunca değil, bu sürecin öncesinde ve sonrasında da destek vermek ve bir ağ kurmak istediğini söyledi. Sakar, "Kurmayı planladığım bu platform ile başarılı öğrencilere maddi destek sağlanmasının yanı sıra öğrencilerin sanata ve spora yönlendirilmesi ve potansiyellerinin en iyi şekilde değerlendirilmesi için çaba göstereceğim" dedi.

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Yüksekova’dan ABD’ye başarı öyküsü
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