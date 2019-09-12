YKS ek tercih sonuçları ÖSYM tarafından ne zaman açıklanacak? 2019 YKS ek yerleştirme sonuçları nasıl sorgulanır?

Üniversite adaylarını ilgilendiren YKS ek tercihler için geri sayım sürüyor. ÖSYM tarafından açıklanan tarihin sonuna gelinirken ilgili işlemlerini henüz tamamlamayan adayların araştırmaları da artış gösterdi. Bu doğrultuda, '2019 YKS ek tercih başvurusu nasıl ve nereden yapılır?' sorusunun cevabı oldukça sorgulanıyor. Zira, üniversiteye yerleşmek adaylar için son şansın sona ermesine sınırlı bir süre kaldı. Bilindiği gibi, kılavuzun yayımlanması ile birlikte üniversite boş kontenjanları ve taban puanları da belli olmuştu. Herhangi bir yere yerleşemeyen aday öğrenciler, başvurusunu yaparak YKS ek tercih sonuçları hakkında ÖSYM'den gelecek açıklamayı beklemeye koyuldu.

YKS EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILIR VE NE ZAMAN SONA ERECEK?

Adaylar, işlemlerini T.C. Kimlik numarası ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden bireysel olarak yapacaklardır.

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YKS EK TERCİH YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Haberimizin detaylarından YKS ek yerleştirme sonuçları hakkında bilgi edinebilir, merak ettiğiniz ayrıntıları hızlı ve kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.