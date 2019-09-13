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() öğrencilere burs veriyor! başvurusu nasıl yapılır?

Burs veren vakıf ve kurumlar öğrenciler tarafından internet üzerinden araştırılıyor. İlk okul, orta okul, lise ve üniversite öğrencilerine burs vereceğini ve maddi destek olacağını açıkladı. burs başvuru tarihleri belli oldu. Sadece öğrencilere yapılacak olan maddi destek her yıl olduğu gibi bu yıl da bazı kurumlar tarafından yapılıyor. Peki, başvuruları ne zaman başlıyor? Vakıflar Genel Müdürlüğü başvuru formu ve detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 13.9.2019 12:48 Güncelleme Tarihi: 13.9.2019 12:48
Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) öğrencilere burs veriyor! VGM burs başvurusu nasıl yapılır?

Öğrenim hayatları boyunca maddi desteğe ihtiyacı olan öğrenciler için her yıl olduğu gibi bu yıl da öğrencilere burs vereceğini açıkladı. burs başvurusu yapmak isteyen binlerce öğrenci burs veren kurumları araştırıyor. Peki, Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak? Başvuru formu ve detayları haberimizde…

ORTAÖĞRENİM BURSU NE KADAR?

Burs almaya hak kazanan ortaöğrenim öğrencilerine her eğitim dönemi boyunca 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle 60,00 TL burs yardımı yapılmaktadır.

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Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) öğrencilere burs veriyor! VGM burs başvurusu nasıl yapılır?
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