AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile AÖL ek sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

AÖL ek sınav sonuçları geri sayımı devam ediyor. 13 Eylül tarihinde açıklanması beklenen ek sınav sonuçları MEB'in resmi sitesinde yer alacak. 8 ve üzeri olan Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için ek sınav 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihlerinde sınav oldular. Geçtiğimiz yıl 1 ay içinde açıklanan ek sınav sonuçları MEB'in sitesinde sorgulanmaya başladı. Peki 2019 MEB ile AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları MEB'in resmi sitesinde yer alacak. Geçtiğimiz yıl 1 ay içinde açıklanan ek sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?