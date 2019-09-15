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ne zaman açıklanacak? 2019 ile AÖL ek sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Adaylar 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihinde sınavlarını oldular. tarafından 13 Eylül tarihinde açıklanması beklenen ek sınav sonuçları henüz açıklanmadı. Belli sebeplerden ötürü liseyi açıktan bitirmek zorunda olanlar AÖL ek sınav sonuçlarını sorgulamaya başladı. Peki ne zaman açıklanacak, hangi tarihte?

Giriş Tarihi: 15.9.2019 11:43
AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile AÖL ek sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?

geri sayımı devam ediyor. 13 Eylül tarihinde açıklanması beklenen ek sınav sonuçları 'in resmi sitesinde yer alacak. 8 ve üzeri olan Lisesi öğrencileri için ek sınav 31 Ağustos - 01 Eylül 2019 tarihlerinde sınav oldular. Geçtiğimiz yıl 1 ay içinde açıklanan ek sınav sonuçları MEB'in sitesinde sorgulanmaya başladı. Peki 2019 MEB ile AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ayrıntılar…

AÖL EK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) ek sınav sonuçları MEB'in resmi sitesinde yer alacak. Geçtiğimiz yıl 1 ay içinde açıklanan ek sınav sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

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AÖL ek sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 MEB ile AÖL ek sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır?
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