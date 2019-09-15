KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS lisans, ön lisans tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar KPSS ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Her yıl düzenli olarak ÖSYM tarafından düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı 2020 tarihleri merak edildi. KPSS lisans ve önlisans olmak üzere iki farklı sınavdan alımlar gerçekleşecek. Kurumlar ihtiyaç duydukları personel ihtiyacını, başvuru şartlarını ve sınav koşullarını ve sınav tarihlerini resmi internet adresinden yayınlıyor. Peki 2020 yılı KPSS ne zaman yapılacak?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS 2020 sınav tarihleri ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alacaktır. KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır.