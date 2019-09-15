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sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS lisans, ön lisans tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler

’nin her yıl düzenlediği ne zaman yapılacak merak konusu oldu. Seçme Sınavı 2020 yılında yoğun ilgi görecek. Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar sınav tarihlerini öğrenmek istiyor. Kamu Personel Seçme Sınavı ya da kısaca KPSS, Türkiye'de devlet kurumlarına personel alımı için ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanan bir sınavdır. Lisans ve önlisans olarak iki farklı kategoriden alım yapılan sınav tarihleri ÖSYM’nin resmi sitesinde yer alacak. Peki ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 15.9.2019 14:44 Güncelleme Tarihi: 15.9.2019 14:45
KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS lisans, ön lisans tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler

Devlet kadrosunda çalışmak isteyen vatandaşlar ne zaman? Sorusuna yanıt arıyor. Her yıl düzenli olarak tarafından düzenlenen Seçme Sınavı 2020 tarihleri merak edildi. KPSS lisans ve önlisans olmak üzere iki farklı sınavdan alımlar gerçekleşecek. Kurumlar ihtiyaç duydukları personel ihtiyacını, başvuru şartlarını ve sınav koşullarını ve sınav tarihlerini resmi internet adresinden yayınlıyor. Peki 2020 yılı yapılacak?

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

sınav tarihleri ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alacaktır. KPSS çatısı altında farklı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda farklı sınavlar yapılmaktadır.

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KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? 2020 KPSS lisans, ön lisans tarihi belli oldu mu? İşte bilgiler
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