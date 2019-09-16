AÖF DGS kayıt işlemleri başladı! AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir? Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi dgs kayıt ekranı

Ön lisans programlarını Anadolu Üniversitesi Açık öğretim fakültesi üzerinden 4 senelik yani lisans programına geçiş yapacak öğrenciler için kayıt işlemleri bugün başladı. Kayıt yaptırmak isteyen binlerce aday Açık öğretim bürolarına verilmesi gereken evrakları ve detayları araştırıyor. Peki, AÖF DGS kayıt işlemi nasıl ve nereden yapılır? 2019 AÖF DGS kayıt için gerekli belgeler nelerdir?

AÖF DGS KAYIT İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR NELERDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) puanı ile Anadolu Üniversitesine geçiş yapacak olan adaylar AÖF DGS kayıt işlemlerine bugün başladı. Açık öğretim DGS kayıt hakkındaki tüm detayları haberin diğer sayfalarında bulabilirsiniz…