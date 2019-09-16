Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Eğitim Haberleri > AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

tarihleri ne zaman? AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

kapsamında heyecan dorukta! bünyesinde çeşitli programlarda eğitim hayatını sürdüren öğrenciler, AÖF kayıt yenileme tarihleri hakkında araştırmalarını arttırdı. Zira, öğrencilerin yeni dönemde sınavlara girip devamlılıklarını sağlayabilmesi için kayıt yenileme işlemlerini tam ve eksiksiz olarak yerine getirmesi gerekiyor. Peki, AÖF kayıt yenileme ne zaman, hangi tarihte başlayacak? ne kadar? Konuya yönelik detayları sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 17:34 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 17:34
AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?

ğitim öğretim hayatlarını Açıköğretim Fakültesi aracılığıyla sürdüren öğrenciler, gözlerini kayıt yenileme işlemlerine çevirdi. Zira, öğrencilerin yeni dönemde de sınavlara girebilmesi için ilgili işlemlerini tam ve eksiksiz olarak halletmesi gerekiyor. Geçtiğimiz günlerde Anadolu Üniversitesi tarafından AÖF kayıt tarihleri hakkında bilgi paylaşılırken merak edilen bütün detaylar da kamuoyuna aktarıldı.

AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ NE KADAR?

Öğrenciler, Anadolu Üniversitesi'nin belirlediği tarihler arasında işlemlerini tamamlayıp ücretini de online olarak veya bankalara yatırması gerekiyor.


AÖF KAYIT YENİLEME NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından, Açıköğretim Fakültesi'nin aktardığı takvim doğrultusunda AÖF kayıt yenileme tarihleri ve ücreti hakkında bilgi edinebilir; tüm merak ettiklerinizi hızlı bir şekilde görüntüleyebilirsiniz.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman? Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme nasıl yapılır ve ücreti ne kadar?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN