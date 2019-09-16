AÖF yaz okulu sınavı soru ve cevapları açıklandı! Açık öğretim yaz okulu sınav sonuçları belli oldu mu? e Kampüs giriş ekranı

AÖF yaz okulu soru ve cevapları dün akşam saatlerinde e kampüs sistemi üzerinden sınava giren adayların erişimine açıldı. Anadolu Üniversitesi tarafından yapılan AÖF yaz okulu sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu açık öğretim fakültesinde eğitim gören adaylar tarafından araştırılıyor. Açık öğretim sınavı hafta sonu yapılmıştı. Peki AÖF yaz okulu soru ve cevapları açıklandı mı? İşte detaylar…

AÖF YAZ OKULU SORU KİTAPÇIĞI YAYINLANDI MI?

Açık öğretim fakültesinden öğrenim gören binlerce öğrenci AÖF yaz okulu sınavı dolayısıyla dönem içi geçemediği derslerde şansını tekrar denedi. 15 Eylül 2019 tarihinde yapılan sınavın soruları yayınlandı. Bir sonraki sayfada 2019 AÖF yaz okulu soru ve cevaplarına ulaşabilirsiniz…