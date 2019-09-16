DGS ek tercih ne zaman başlıyor? ÖSYM ile 2019 DGS ek yerleştirme tercih kılavuzu yayınlandı mı?

DGS ek tercihleri için geri sayım başladı. ÖSYM ile DGS tercih sonuçları 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Önlisans eğitimlerini lisansa tamamlamak isteyen yüz binlerce aday gözlerini ek tercih kılavuzuna ve yerleştirme tarihlerine çevirdi. Bu bağlamda '' DGS ek tercih ne zaman, tercih kılavuzu yayınlandı mı?'' sorusuna arama motorundan yanıt aranmaya başlandı. Dikey Geçiş Sınavı sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen adaylar boş kontenjanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştirecek. Peki DGS ek tercihler ne zaman başlıyor?

DGS EK TERCİH NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercihler ÖSYM'nin resmi sitesinde yer alacak. En son DGS tercih sonuçları 4 Eylül tarihinde açıklanmıştı. Peki DGS ek tercih dönemi başladı mı?