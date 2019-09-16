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ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? 2019 KYK başvurusu nasıl, nereden yapılır?

KYK ve başvuruları kapsamında heyecan dorukta. Yüz binlerce öğrenci, üniversite kayıtlarını tamamlaması ile beraber Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından verilecek olan kredi ve burslara odaklanmış durumda. Bilindiği gibi, her yıl kurum tarafından durumu elvermeyen yüz binlerce öğrenciye maddi destek sağlanıyor. Tam bu noktada da, '2019-2020 KYK kredi ve burs başvurusu ne zaman, ayın kaçında başlayacak?' sorusunun yanıtı Google üzerinde en çok merak edilenler arasında dikkat çekiyor. Zira, adayların maddi desteği hak edip hak edemeyecekleri KYK kredi ve burs başvurusu işlemlerini tamamlamasının ardından kesinlik kazanacak. Peki, 2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.

Giriş Tarihi: 16.9.2019 11:30 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 11:32
KYK burs başvurusu ne zaman ve hangi tarihte başlayacak? 2019 KYK kredi burs başvurusu nasıl, nereden yapılır?

ve Yurtlar Genel Müdürlüğü kredi ve başvurusu için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Üniversite kayıtları ile beraber yurt başvuru sonuçlarının da açıklanması ile gözler KYK kredi ve yurt başvurusu işlemlerine çevrildi. Bilindiği gibi, maddi imkanı el vermeyen yüz binlerce öğrenciye geri ödemesiz bir şekilde burs hakkı tanınırken isteğe bağlı olarak geri ödemeli kredi de veriliyor. Bu bağlamda da , '2019-2020 KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman, hangi tarihte başlayacak?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında ilk sırada yer ediniyor. Zira, öğrencilerin maddi desteğe hak kazanıp kazanamayacakları ilgili işlemlerini tamamlaması ile kesinlik kazanacak.

KYK BURS BAŞVURUSU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

İşlemler e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin kimliği ile birlikte PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir.

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2019-2020 KYK BURS KREDİ BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Haberimizin detaylarından KYK burs kredi başvurusu hakkında bilgi edinebilir, merak edilen tarihlere ilişkin kolay bir şekilde fikir sahibi olabilirsiniz.

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