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başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019

başvuru sonuçları, 29 Ağustos-6 Eylül 2019 tarihleri arasında başvuru yapan adaylar tarafından araştırılıyor. tarafından 2019-2020 eğitim öğretim yılı için ücretli öğretmen alımı işlemleri sona erdi sonuçlar için geri sayım başladı. Alımların KPSS şartsız yapılacağı duyurulmuştu. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? Ücretli Öğretmenlik sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 17:11 Güncelleme Tarihi: 16.9.2019 17:11
Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Ücretli öğretmenlik maaşı

başvuruları 6 Eylül 2019 tarihinde sona erdi. Başvuru yapan binlerce öğretmen adayı sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. (MEB), sonuçların açıklanacağı tarih hakkında yapacağı açıklama heyecanla bekleniyor. Başvurular e devlet sistemi üzerinden alınmıştı. Peki, Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB açıklama yaptı mı? İşte detaylar…

ÜCRETLİ ÖĞRETMENLİK MAAŞLARI NE KADAR?

Ücretli öğretmenlik maaşları da vatandaşlar tarafından sıkça araştırılan konular arasında yer alıyor. Haberimizin diğer sayfalarından detaylara ulaşabilirsiniz…

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Ücretli öğretmenlik başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 Ücretli öğretmenlik maaşı
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