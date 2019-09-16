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burs başvuru ekranı: başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

burs başvurusu öğrenciler ve velileri tarafından araştırılıyor. tarafından İlkokul, ortaokul, lise öğrencilerine ortaöğrenim bursu verileceği duyurulmuştu. Aynı zamanda Vakıflar Genel Müdürlüğü üniversite öğrencilerine de aylık belli miktarda para vererek yardım edecek. Peki, başvurusu nasıl yapılır? şartları nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 16.9.2019 10:22
VGM burs başvuru ekranı: VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

burs ücretleri ve detayları öğrenciler tarafından araştırılıyor. VGM bursu Ortaöğrenim ve yükseköğrenim öğrencilerine maddi destek amaçlı verilecek. tarafından adaylara başvuru uyarısı yapıldı. İnternet üzerinden alınacak olan başvurularda sahte hesap ve sayfalara dikkatli olunması gerektiği vurgulandı. Peki, başvuru şartları nelerdir? nasıl yapılır?

VGM BURS NE KADAR?

Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları öğrenci ve velileri tarafından araştırılıyor. Öğrenciler için büyük bir fırsat olan VGM bursu sadece ilkokul değil ortaokul, lise ve üniversite düzeyindeki tüm öğrencilere verilecek. Detaylar için bir sonraki sayfaya geçiniz.

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VGM burs başvuru ekranı: VGM burs başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?
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